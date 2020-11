Giochi gratis PC, Humble bundle regala un titolo solo per poco!

Non sapete a cosa giocare e avete bisogno di qualche titolo nuovo e particolare? Come ben sappiamo ogni tanto i giocatori PC vengono benedetti e di tanto in tanto gli viene data la possibilità di accedere a molti titoli gratuitamente soprattutto se si tratta di store esterni a quelli principalmente usati. Soltanto questa mattina avevamo pubblicato la notizia di ben 6 giochi gratis che è ancora possibile riscattare per poco. Ora invece grazie ad Humble Bundle è possibile avere una key di Kingdom Classic, meglio conosciuto come il prototipo del gioco che ha portato alla luce il magnifico Kingdom New Lands.

Per riscattare il titolo in questione non bisognerà fare altro che creare un account sul sito e aggiungere il prodotto con il 100% di sconto al carrello e procedere poi al check-out. Nulla di più semplice. Vediamo insieme alcune caratteristiche del titolo. “In Kingdom, ogni moneta spesa può far pendere l’equilibrio tra prosperità e decadenza. Partecipa al tuo dominio, confine a confine, o avventurati nella natura per scoprire le sue meraviglie e le sue minacce.

Padroneggia la terra, costruisci le tue difese e quando arriva l’oscurità, stai con il tuo popolo, con la corona in testa, fino alla fine. Kingdom è un ibrido 2D di strategia / gestione delle risorse a scorrimento laterale con un tocco minimalista avvolto in una bella e moderna estetica pixel art.

Gioca il ruolo di un re o di una regina in cima al loro cavallo ed entra in un regno generato proceduralmente pronto a sostenere un regno, quindi lancia l’oro ai contadini e trasformali nei tuoi fedeli sudditi per far fiorire il tuo regno. Proteggi il tuo dominio di notte dalle avide creature che cercano di rubare le tue monete e la tua corona ed esplora le foreste misteriose vicine per scoprire artefatti curiosi e criptici per aiutare il tuo regno”. Prenderete il titolo in questione? O avete già giocato al suo successore? Vi invitiamo caldamente a provare, soprattutto se i giochi gratis che vengono regalati sono di questo calibro.