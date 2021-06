Giochi gratis PC, Humble Bundle vi regala un titolo gestionale

Come ben tutti sappiamo questa è la settimana dell’E3! Tutti sono pronti per capire quali saranno le novità che il mondo dei videogiochi ci riserverà nel corso dei prossimi mesi, e cosa dovremo aspettarci per il prossimo anno. Mentre ieri abbiamo assistito all’evento di apertura del Summer Game Fest, in molti sono in trepidazione soprattutto per l’evento di Microsoft di Domenica, o per Nintendo il giorno di chiusura di questa fiera digitale. Intanto però è sempre tempo per i bei giochi gratis per PC. Soprattutto se a regalarli è Humble Bundle.

oggi infatti è possibile riscattare un gestionale davvero ottimo, Surviving Mars. Da qui, potete raggiungere la pagina che vi porta direttamente al download del titolo. Humble Bundle poi vi darà la chiave da riscattare all’interno della vostra libreria di Steam. Ovviamente ci teniamo a ricordarvi che dovrete farlo nei prossimi 2 giorni, dato che poi l’offerta scadrà e non sarà più possibile averne accesso. Come dice stesso il nome, all’interno del titolo saremo chiamati a colonizzare Marte e a gestire le prime colonie che si andranno a formare.

“Costruisci cupole e infrastrutture, ricerca nuove possibilità e utilizza i droni per sbloccare modi più elaborati per modellare ed espandere il tuo insediamento. Coltiva il tuo cibo, estrai minerali o semplicemente rilassati al bar dopo una dura giornata di lavoro. La cosa più importante, però, è mantenere in vita i tuoi coloni, compito non facile su uno strano nuovo pianeta”. I giochi gratis per PC, non mancano mai, come sempre e sempre più spesso ci troviamo ogni settimana qualcosa di nuovo.

A proposito di questo, vi ricordiamo che questa settimana su Epic Games è possibile scaricare Control. Di conseguenza vi incitiamo a provare il titolo di Remedy, ora che è possibile recuperarlo gratuitamente. Oppure potete giocarlo sulla vostra console Microsoft grazie al Game Pass. Insomma, ormai modi di giocare ne abbiamo tantissimi, e anche con poco si possono recuperare delle piccole perle dell’industria!