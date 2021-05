Giochi gratis PC: in regalo un action 2D con un wrestler messicano

Inizia una nuova settimana all’insegna dei giochi gratis con una sorpresa. Aspettando di scoprire quale sarà il gioco misterioso che verrà offerto gratuitamente dall’Epic Games Store questo giovedì, tocca al Microsoft Store fare il primo passo e regalarci un titolo da aggiungere alle nostre librerie, senza spendere un centesimo. Era diverso tempo che lo store digitale Microsoft non regalava un titolo, e ora ha deciso di ritornare con un gioco particolare e sconosciuto ai più.

Il gioco gratuito proposto a partire da oggi dal Microsoft Store è Tinieblas Jr’s Adventures, un action adventure in due dimensioni con sfondi e modelli dei personaggi in 3D. Il titolo gratuito è stato sviluppato dai ragazzi di UnChild Games, e propone una classica struttura da gioco d’azione a scorrimento orizzontale in cui i giocatori dovranno prendere i panni di un misterioso wrestler messicano dalle incredibili abilità e superpoteri.

Il titolo si presenta in modo molto semplice sia come struttura di gioco che come aspetto visivo generale. Nel corso dell’avventura i giocatori si ritroveranno ad esplorare una misteriosa città sotterranea popolata da un civiltà maya che, nel corso del tempo, ha disseminato in giro tutta una serie di segreti, enigmi e trappole da evitare a tutti i costi. Se il tutto è riuscito a smuovere la vostra curiosità, potete riscattare gratuitamente Tinieblas Jr’s Adventures direttamente dal Microsoft Store a questo indirizzo.

Di certo non parliamo di un titolo tripla A super ricco di varietà, ma fa sempre piacere poter iniziare con il piede giusto questa settimana con uno dei nuovi giochi gratis per PC da aggiungere alla propria ludoteca digitale.