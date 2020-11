Giochi gratis PC: in regalo un FPS multiplayer con ambiente distruttibile!

La nuova generazione di console è alle porte e con essa sono in arrivo una grandi quantità di giochi, come Assassin’s Creed Valhalla, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Demon’s Souls Remake e versioni upgrade di giochi già rilasciati, come Borderlands 3. Cosa c’è però di meglio? Giochi gratis PC, soprattutto se parliamo di un FPS multiplayer con una caratteristica molto interessante: l’ambiente è distruttibile!

Parliamo di Sector’s Edge, un FPS 8 vs 8 che è ora stato rilasciato in formato Accesso Anticipato. Questa ultima proposta dei giochi gratis PC (che si somma a quelli dell’Epic Games Store) è pensata anche per i PC meno recenti e può essere istallata con soli 638 MB. Potete vedere un trailer qui sotto.

Sector’s Edge non dispone di un sistema di classi, ma piuttosto di un loadout di armi: ogni arma selezionata costa un certo numero di punti. Le bocche da fuoco hanno un discreto rinculo, in stile CS GO, e il danno diminuisce con la distanza. Considerando che il primo impatto con questa nuova proposta dei giochi gratis PC potrebbe sembrare una specie di mod di Minecraft, è ben più realistico di quanto ci si aspetti.

Gli sviluppatori affermano che Sector’s Edge rimarrà in formato Accesso Anticipato per circa 6 mesi e che l’obbiettivo è di aggiungere nuove mappe, modalità di gioco, personaggi e skin. Rimarrà inoltre un free to play con acquisti in-app anche dopo l’uscita dall’AA.

Ecco i requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 7 o superiore

Memoria: 1 GB di RAM

Scheda video: Nvidia Quadro FX 1700

Memoria: 1 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: 1 GB di scheda video

Ecco infine i requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 7 o superiore

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: GTX960 o superiore

Memoria: 1 GB di spazio disponibile

Se volete accedere a questa nuova proposta dei giochi gratis PC, potete fare il download al seguente indirizzo: