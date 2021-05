Giochi gratis PC: in regalo un simpatico god game

Dopo aver riscattato i giochi gratis proposti da Epic Games e da Steam durante questa settimana, è già tempo di aggiungere un ennesimo titolo alle proprie librerie digitali. Questa volta tocca a Indiegala offrirci un regalo, un po’ come accade sempre più spesso dalle parti del sito tutto dedicato alle produzioni videoludiche più indipendenti. In passato il sito ci ha proposto una serie di avventure grafiche ma non solo, ed oggi infatti tocca ad un simpatico god game.

Parliamo di Doodle God, un semplice e colorato gioco in cui il compito dei giocatori sarà quello di creare passo dopo passo un pianeta in cui creature di ogni tipo possano vivere. Il titolo proposto gratuitamente dai ragazzi di Indiegala si presenta agli appassionati come un avvincente puzzle game che richiederà di far nascere ed evolvere i mondi in cui i giocatori, unendo la logica e l’ingegno saranno infine in grado di creare un’intero universo.

Il genere dei god game non è molto frequentato ultimamente, ma in passato sono stati rilasciati veri e propri cult come Black & White, il titolo che ha dato il via a questo sottogenere molto apprezzato da moltissimi appassionati. Doodle God non si pone come un gioco complesso come i due Balck & White, ma saprà sicuramente regalarvi più di qualche ora d’intrattenimento mentre creerete il vostro universo preferito. Potete riscattare gratuitamente Doodle God su Indiegala a questo indirizzo.

Doodle God si va ad inserire nella lista dei molteplici giochi gratis per PC rilasciati questa settimana dalle varie compagnie e dai vari store digitali. Ormai ci ritroviamo sempre con più giochi gratis nelle nostre librerie, con le pile dei recuperi che, allo stesso tempo, diventano sempre più lunghe.