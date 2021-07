Giochi gratis PC: Indiegala regala un punta e clicca pieno di misteri

Dopo i giochi gratis per PC rilasciati ieri pomeriggio e nel corso di questa settimana, a chiudere il cerchio ci ha pensato il noto sito Indiegala, da sempre sito molto ben disposto a regalarci tutta una serie di titoli indie davvero molto affascinanti. Possiamo dire che, anche questa settimana, tra grandi produzioni e giochi gratis più contenuti, abbiamo avuto l’occasione di espandere notevolmente le nostre librerie digitali, ma non è ancora finita.

Il gioco regalato da Indiegala in questo periodo è Yesterday Origins, un’avventura grafica punta e clicca molto tradizionale che vi immergerà in una storia ricca di misteri da scoprire e personaggi da conoscere. Come al solito il gioco riscattabile direttamente dal sito che l’ha proposto, e fino al momento in cui non verrà rimesso a pagamento potrete aggiungerlo alla vostra ludoteca digitale senza dover sborsare nemmeno un centesimo.

Yesterday Origins è il nuovo titolo di Pendul Studios, uno studio conosciuto per averci dato la saga di Runaway, un’altra storica avventura grafica punta e clicca rimasta particolarmente nel cuore a tutti gli appassionati che hanno avuto l’occasione di giocarla. Come buona tradizione per il genere, oltre agli innumerevoli enigmi da risolvere, dovrete trovare una soluzione per trovare la verità in una storia ricca di pathos dalle influenze di un thriller di prima categoria.

Oltre a questo, durante gli scorsi giorni sono stati rilasciati una serie di altri giochi gratis per PC grazie al solito generosissimo Epic Games Store ma non solo. Anche Nintendo ha rimpolpato il proprio servizio in abbonamento Nintendo Switch Online, e Prima Gaming ha annunciato che dopo Battflefield 1 verrà regalato anche il più recente Battlefield V. Insomma, ormai la scorpacciata di giochi gratis la stiamo avendo praticamente ogni settimana.