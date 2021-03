Giochi gratis PC, Indiegala regala un puzzle game

Non siete ancora sazi dei giochi gratis che vengono regalati ogni mese? Forse i giocatori PC sono molto più abituati rispetto ai videogiocatori che giocano solo su console a ricevere sempre qualcosa in regalo. Per esempio basti pensare a quello che fa Epic Games di settimana in settimana regalando anche titoli tripla A, e di un certo calibro. Questa volta invece vi segnaliamo che è possibile scaricare completamente in modo gratuito un titolo su Indiegala.

Tramite la registrazione a questo link, sarà possibile avere gratis Way To GO! Un titolo puzzle che saprà sicuramente mettervi alla prova soprattutto se andrete a fondo con i livelli di gioco. Il tutto fa parte del piano di Indiegala di regalare dei giochi gratis nella sua sezione “freebies”. Ovviamente vi consigliamo caldamente di farlo il più presto possibile, perché potrebbero sparire dopo un po’ di tempo. Inoltre se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo anche di riscattare l’ultimo titolo gratuito su Epic Games.

Questo mese inoltre anche Sony si è voluta fare avanti con dei giochi gratis, riproponendo l’iniziativa “Play At Home”. Questa volta è toccato al reboot della serie dedicata a Ratchet & Clanck. Un ottimo modo sicuramente per rinfrescare la memoria dei due protagonisti della serie di Insomniac in vista dell’uscita del nuovo capitolo su PS5.

Il mercato PC è sempre stata la casa dei giochi gratis, anche Steam in passato ha usufruito di questa strategia per permettere a molti giochi di arrivare al grande pubblico. Ma ora sempre più spesso è una strategi che viene adottata dagli store e che permette a tanti giocatori di recuperare anche titoli importanti. Ovviamente non vediamo l’ora di conoscere quali saranno i prossimi titoli riscattabili, gratuitamente. Intanto vi lasciamo con una notizia di oggi che ci riguarda, ovvero l’apertura del nostro nuovo podcast!