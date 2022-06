La scorsa settimana abbiamo fatto una scorpacciata di giochi gratis per PC, e da quanto sembra anche la settimana attuale potrebbe regalarci diverse soddisfazioni. Al momento è il noto sito Itch.io a regalare un gioco molto particolare che farà gola a tutti coloro che amano i giochi ricchi di enigmi e gli affascinanti racconti sull’antica Cina. Non si tratta sicuramente di un grande titolo tripla A, ma molte volte è anche bello scoprire queste perle nascoste nel marasma di produzioni di ogni genere e budget.

Parliamo di Dreamward, un titolo cinese dal tratto artistico meraviglioso e che saprà dare ai più curiosi un’esperienza diversa dal solito. Come possiamo leggere all’interno della descrizione del gioco su Itch.io, Dreamward era nato come come il progetto universitario di un gruppo di studenti presso la Carnegie Mellon University, Entertainment Technology Center. Il team ha creato un’esperienza di gioco ricca di di enigmi che combinano un gameplay innovativo con le arti e le musiche ispirate alle culture Tang e Tubo.

Il titolo racconta di due principesse: la principessa Jincheng e la principessa Wencheng. Entrambe si sposarono con gli imperatori di Tubo per scopi diplomatici. Pur vivendo in generazioni diverse, hanno condiviso destini molto simili a causa del dovere che era loro affidato: mantenere la pace tra due imperi. Il titolo ripercorre questa storia, riproponendo il tutto con uno stile artistico che si rifà all’antica Cina.

Se il tutto ha saputo destare il vostro interesse, sappiate che potete riscattare gratuitamente Dreamward comodamente a questo indirizzo. Se siete in attesa di altri giochi gratis, invece, toccherà attendere fino a giovedì, quando il sempre molto generoso Epic Games Store ci donerà nuovi titoli tutti da scoprire.