Giochi gratis PC: Humble Bundle regala un nuovo videogame, ecco il link download

Ieri l’Epic Games Store ha scoperto qual è la potenza dei giochi gratis. O forse dovremmo dire che ha scoperto quanto il pubblico non vedesse l’ora di ottenere GTA 5 gratis su PC (che potete trovare qui). Ora, Humble Bundle ci fa un altro regalo che, pur non essendo allo stesso livello di fama dell’opera di Rockstar Games, soddisferà i palati degli appassionati. Parliamo di Aegis Defenders, ora completamente gratis: dovete però reclamare il gioco entro le 19.00 del 17 maggio 2020. Una volta reclamato il gioco, sarà vostro per sempre, ovviamente.

Aegis Defenders è un gioco d’azione e piattaforme che mescola elementi da tower defense. È sviluppato da GUTS Department ed edito da Humble Games. È disponibile in versione PC e Mac tramite Steam. È possibile giocare in single player oppure in cooperativa locale a schermo condiviso. Non è la prima volta che Humble Bundle ci regala dei giochi gratis e in questo caso sembra aver scelto un titolo molto interessante e di qualità.

Potete trovare il gioco gratis PC sull’Humble Store, precisamente al seguente indirizzo:

Vediamo invece quali sono i requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 7

Processore: Intel Core 2 Duo E5200

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce 9800GTX+ (1GB)

DirectX: Versione 10

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Vediamo infine quali sono i requisiti consigliati, sempre in versione PC:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 560

DirectX: Versione 11

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo regalo dell’Humble Bundle? Ora che state giocando a GTA 5, tutti gli altri giochi gratis non vi interessano più?