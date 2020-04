Giochi gratis per PC, Linux e Mac: ecco due nuove proposte a tempo limitato

Nuovo giorno, nuovi giochi gratis. In questo periodo di quarantena noi videogiocatori siamo sempre in cerca di titoli da giocare: se sono gratuiti, ancora meglio! Dopo aver visto l’enorme numero di videogame regalati dagli sviluppatori (trami un documento online regolarmente aggiornato) e dopo aver scoperto tutti i titoli gratis di Ubisoft, 2K e SEGA, è il momento di ottenere un altro paio di giochi. In questo caso i giochi gratis sono per PC, Linux e Mac.

Parliamo di The Search e The Fire of Ardor. Il primo è un’avventura punta e clicca che si rifà ai fasti di Myst. Dovremo ovvero esplorare e risolvere enigmi, cercando di capire cosa sta accedendo. Non si tratta di un titolo particolarmente lungo, ma proprio per questo potrebbe essere perfetto per divertirsi senza troppo impegno in questi giorni. Il secondo, invece, è un indie che ricorda gli Ultima Underworld, ovvero un gioco d’azione in prima persona che ci farà esplorare un dungeon. Anche in questo caso perfetto per una manciata di ore di divertimento.

Se volete scaricare i due giochi gratis, vi basta seguire i seguenti link:

The Search: disponibile su Steam in formato gratuito

The Fire of Ardor: disponibile sul sito ufficiale dello sviluppatore

Con queste due piccole proposte potrete esplorare un paio di generi che, di norma, non sono nei vostri pensieri: trattandosi di giochi gratis per PC, Linux e Mac con requisiti molto bassi, tutti potranno divertirsi per un po’ di ore a costo zero. Diteci, cosa state giocando in questo periodo di quarantena? Avete fatto una scorpacciata di giochi in regalo?