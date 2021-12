Giochi gratis PC: oggi potreste riscattare uno dei titoli migliori dell’anno

È indubbiamente un ottimo periodo per gli utenti di Epic Games, i quali stanno ricevendo un sacco di offerte e opportunità in quest’ultimo mese del 2021. Da qualche giorno, infatti, è partito il nuovo evento all’interno della piattaforma grazie al quale tutti i fruitori possono accedere a giochi gratis PC ogni giorno fino al 30 dicembre, per un totale di 15 titoli. Il quarto gioco rilasciato ieri, disponibile fino alle 17 di oggi, è stato molto apprezzato dalla community, e quello che verrà reso disponibile in data odierna non è di certo da meno: grazie a un leak, infatti, sappiamo che questo sarà nientepopodimeno che Loop Hero.

Il leak arriva da una fonte piuttosto affidabile: trattasi di Billbill-Kun, un utente che in passato ha già rivelato correttamente altre grandi uscite come i titoli gratuiti di PS Plus, Xbox Live Gold e persino altri giochi gratis PC sempre disponibili su Epic Games.

Loop Hero è un titolo decisamente interessante: il gioco è un roguelike molto singolare, dove il Lich ha intrappolato il mondo intero in un loop infinito che non è più a tempo con la realtà. Nei panni del nostro protagonista, avremo a disposizione un deck di carte mistiche che ci serviranno per farci spazio nella nostra avventura contro svariati avversari: potremo utilizzarle per posizionare nemici, edifici e terreni all’interno del mondo di gioco.

Loop Hero è stato rilasciato soltanto quest’anno, precisamente il 4 marzo, ed è stato enormemente apprezzato dal pubblico, tant’è che è addirittura arrivato a ricevere una nomination per i The Game Awards. Se non siete ancora convinti di dare una possibilità a questo titolo, allora vi rimandiamo alla nostra recensione. Dato che siamo sotto periodo di feste, vi ricordiamo anche che potete sfruttare un buono da 10 euro su Epic Games per il vostro prossimo acquisto.