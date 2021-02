Giochi gratis PC Prime Gaming: ecco le novità di marzo

Come ogni mese, anche a marzo Amazon rinnova le sue offerte legate al servizio Prime Gaming, che offre videogiochi e contenuti aggiuntivi in forma totalmente gratuita ai suoi abbonati. Nel mese che sta per cominciare le novità saranno tantissime, passando per nuovi contenuti legati a FIFA 21 ed altre novità per Fall Guys (ormai un habitué del servizio), Apex Legends e League of Legends, per arrivare, ovviamente, ai giochi gratis PC del mese, che saranno ben cinque. Facciamo, dunque, un riassunto di tutti i contenuti disponibili.

I cinque videogiochi gratuiti, disponibili dal 1 marzo 2020, sono Blasphemous, Bomber Crew Deluxe, SkyDrift, Boomerang Fu e Tengami, che vanno ad aggiungersi ad un pool di oltre 30 titoli gratuiti, scaricabili gratuitamente (in media, fra entrate e uscite, i titoli gratis di Prime Gaming rimangono quasi sempre più di due dozzine). Tra i contenuti aggiuntivi più rilevanti, invece, va segnalato l’MVP Bundle di Fall Guys, disponibile fino al 16 marzo e riscattabile cliccando qui: il pacchetto include un costume da MVP (nient’altro che una versione blu di quello da Rookie) e tre corone.

Anche i giocatori di FIFA 21 non rimarranno a bocca asciutta, grazie al Prime Gaming Pack #3, che include un giocatore a caso di Ultimate Team con overall 81+ e altri contenuti aggiuntivi. Sulla stessa pagina, raggiungibile a questo indirizzo, è ancora possibile riscattare i primi due pacchetti dedicati al titolo calcistico di EA Sports, rilasciati rispettivamente a gennaio e a febbraio, con il terzo che verrà aggiunto al catalogo il 1 marzo. Dal 10 marzo sarà la volta dei giocatori di Apex Legends, che potranno riscattare una skin esclusiva per Octane, disponibile fino a fine mese, che andrà a sostituire la skin Mayhem per Fuse. I contenuti per i giochi multipiattaforma sono disponibili anche per console, collegando il proprio account.

Prime Gaming è un servizio in abbonamento legato ad Amazon Prime, ed è compreso al suo interno senza costi aggiuntivi. Può, però, essere sottoscritto anche separatamente, pagando 3,99 euro al mese. Nel caso in cui non ci si sia mai abbonati al servizio, è possibile sottoscrivere una prova gratuita di 30 giorni, cancellabile in qualsiasi momento, facendo il login con il proprio account Amazon sulla solita pagina web. Oltre a giochi e DLC, Prime Gaming comprende altri vantaggi, tra cui Prime Video (il servizio on-demand di Amazon) e la possibilità di abbonarsi senza costi ulteriori ad un canale Twitch a scelta libera.