Giochi gratis PC: Prime Gaming regala 8 titoli

Dicembre è un mese di festa per tutti, e i principali competitor dell’industria hanno già cominciato la corsa alla migliore offerta da mettere a disposizione di tutti i giocatori con l’approssimarsi delle vacanze natalizie. Amazon, in particolare, è solita proporre ogni mese agli utenti diversi giochi gratis disponibili con il servizio Prime Gaming: quest’ultimo è dedicato a tutti gli iscritti ad Amazon Prime, che possono usufruirne senza costi aggiuntivi, o può essere sottoscritto singolarmente al costo di 3,99 euro mensili (con il primo mese gratis).

A dicembre 2020 il pacchetto è abbastanza ricco, sia per quanto riguarda i videogiochi proposti (ben 38 in totale) che i contenuti aggiuntivi, da abbinare a titoli che già si possiedono. In particolare, tutti gli iscritti ad Amazon Prime e Prime Gaming potranno giocare titoli come Battlefield 3, Close to the Sun, Sigma Theory, HyperDot e Wizard Legend. Battlefield 3, uscito nel 2011, è ancora uno dei Battlefield più amati dagli appassionati, insieme al sequel Battlefield 4. I contenuti aggiuntivi, invece, comprendono novità per Watch Dogs: Legion (le skin Nerdcore e Futuristic), Immortals: Fenyx Rising (il Frozen Pack), Destiny 2 (il pacchetto esotico Scatenato, fino al 23 dicembre), Red Dead Online, Assassin’s Creed: Valhalla e tanti altri.

Di seguito trovate l’elenco completo degli otto nuovi offerti a dicembre 2020 dal servizio Prime Gaming:

Battlefield 3

Sigma Theory: Global Cold War

Close to the Sun

HyperDot

The Spectrum Retreat

Lost Horizon

Wizard of Legend

Turmoil

Non è finita qui: indipendentemente dall’offerta mensile legata ai giochi gratis, tutti gli iscritti al servizio Prime Gaming potranno usufruire di un’offerta promozionale che permetterà di riscattare senza costi aggiuntivi un’intera libreria di 22 videogiochi proposti da SNK (offerta valida fino al 31 marzo 2021):

Art of Fighting 2

Baseball Stars 2

Blazing Star

Garou: Mark of the Wolves

Fatal Fury Special

Ironclad

The King of Fighters 97 Global Match

The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The King of Fighters 2002 Unlimited Match

King of the Monsters

The Last Blade 2

Metal Slug 2

Metal Slug 3

Pulstar

Samurai Shodown II

Samurai Shodown V Special

Sengoku 3

Shock Troopers

Shock Troopers 2nd Squad

SNK 40th Anniversary Collection

Per finire, sono disponibili anche otto giochi gratis aggiuntivi da Curve Digital e altri publisher:

A Knight’s Quest

Smoke and Sacrifice

Bridge Constructor: Medieval

Aurion: Legacy of the Kori-Odan

Ironcast

Victor Vran Overkill Edition

Lethis – Path of Progress

Genesis Alpha One Deluxe Edition

A questo indirizzo potete raggiungere la pagina con tutte le offerte di questo mese legate al servizio Prime Gaming.