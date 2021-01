Giochi gratis PC: Prime Gaming regala nuovi titoli e DLC a gennaio

Dicembre e Natale sono passati, ma ciò non vuol dire che Amazon abbia deciso di punto in bianco di smettere di regalare videogiochi, come continua a fare ormai da tempo immemorabile. Anzi, il colosso dell’e-commerce americano ha reso disponibile la lista dei nuovi giochi gratis PC nel mese di Gennaio, che, come ogni mese, puntuali come un orologio, sono stati inseriti nella pagina dei cosiddetti Free Loot, pronti per essere scaricati. Il catalogo, fa parte del servizio Prime Gaming, disponibile singolarmente al prezzo di 3,99 euro, oppure incluso a sua volta in Amazon Prime senza costi aggiuntivi.

A gennaio 2021, i giocatori possono scaricare gratuitamente l’ottimo Void Bastards, roguelike FPS a tinte cartoon ma dai toni decisamente dark, ambientato nello spazio a bordo di navi spaziali abbandonate e caratterizzato da una buona dose di strategia, volta a pianificare correttamente il proprio percorso ed evitare di morire subito. Gli altri titoli inclusi nel pacchetto sono Bridge Constructor Playground e When Ski Lifts Go Wrong, entrambi dei mini sandbox “ingegneristici” da affrontare dando libero sfogo alla fantasia: come i titoli lasciano intuire, il primo è legato principalmente alla costruzione di ponti e rampe, mentre il secondo vi vedrà mettervi alla prova con il tema in chiave più natalizia.

Nel pacchetto di giochi gratis è incluso anche Alt-Frequencies, un titolo più narrativo nel quale il protagonista si ritrova bloccato in un loop temporale e, con le sue azioni, deve cercare di alterare il corso degli eventi. L’ultimo gioco incluso è la visual novel Along the Edge, in cui la storia è scandita e plasmata dalle scelte del giocatore, che si riflettono addirittura sull’aspetto del proprio alter-ego virtuale. Tra gli altri contenuti disponibili su Prime, potete trovare nuovi costumi e corone per Fall Guys (offerta che termina il 15 gennaio).

Se cercate un’offerta che termini a fine mese (il 27-28 gennaio), trovate il pacchetto esotico Dura Luce per Destiny 2: Oltre la Luce, la skin Xeno-Buster per Ash in Paladins, l’outfit Enigmatic Marauder in Spellbreak o l’outfit Kikuma Winter ’20 in Rogue Company. Nel caso in cui foste già iscritti al servizio Amazon Prime, potete riscattare a costo zero questo giochi gratis recandovi su questa pagina. Se non avete mai provato il servizio di Amazon, invece, potete sempre sfruttare una prova gratuita di sette giorni per averli comunque gratis.