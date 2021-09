Giochi gratis PC: Prime Gaming regala sette nuovi titoli

Con ogni nuovo inizio del mese, sempre più servizi in abbonamento videoludici sono pronti a regalarci tutta una serie di giochi gratis da aggiungere alle nostre librerie digitali. La giornata di ieri è stata colma di annunci di questo tipo, dove prima con Xbox Game Pass e dopo col PlayStation Plus abbiamo scoperto i nuovi giochi gratis da aggiungere alle nostre console casalinghe. A questi si aggiungono altri sette titoli gratuiti proposti dal servizio PC Prime Gaming di Amazon.

I giochi gratuiti proposti dal servizio Prime Gaming sono già disponibili per tutti gli abbonati, e comprendono titoli di grande livello e di generi diversi. Il primo di questi è il recente Knockout City, il frenetico e divertente titolo multiplayer sul dodgeball. C’è spazio anche per un trittico di avventure grafiche punta e clicca di grande livello e varietà, come: Puzzle Agent, Sam & Max Hit the Road e Secret Files 2 Puritas Cordis.

Continuiamo la rassegna dei giochi gratis proposti da Prime Gaming con Tools Up, un fantastico party game sulla falsariga di Overcooked ma sulla tematica della ristrutturazione di diversi edifici. A questi titoli si vanno ad aggiungere infine anche Candleman: The Complete Journey e Unmemory, rispettivamente un’avventura onirica in cui impersonerete una candela e un’esperienza interattiva e meta narrativa parecchio curiosa.

