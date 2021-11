Giochi gratis PC: Prime Gaming regalerà nuovi giochi EA

Questo mese è una vera e propria festa per gli abbonati al servizio Prime Gaming di Amazon. Grazie ad esso, infatti, sono riscattabili una serie di grandi giochi gratis tra i quali troviamo anche Dragon Age Inquisition e Control Ultimate Edition.

Quest’oggi Amazon ha annunciato che la partnership con Electronic Arts andrà avanti anche nei prossimi mesi, con nuovi giochi gratis targati EA che verranno regalati all’interno del servizio in abbonamento Prime Gaming.

Nel mese di dicembre, infatti, gli abbonati a tale servizio potranno riscattare Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Più precisamente il titolo di corse targato Electronic Arts sarà reso gratuito a partire dal 1 dicembre.

In aggiunta a questo, a partire dal mese di gennaio 2022 in poi saranno regalati altri cinque giochi EA tramite il servizio Prime Gaming. L’offerta però non si ferma ai giochi gratis, dato che verranno reesi disponibili anche contenuti di gioco per Battlefield 2042, Apex Legends e i giochi sportivi EA.