Nella giornata di ieri sono cominciati i Prime Days, un lungo periodo ricco di sconti e offerte imperdibili per tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime. Non solo si potranno trovare prezzi imbattibili all’interno dello store online più popolato del web, ma grazie a questa ormai attesissima ricorrenza gli abbonati possono godere di tutta una serie di servizi extra che fanno molta gola. C’è spazio anche per gli amanti dei videogiochi, dato che Prime Gaming sta regalando la bellezza di 25 giochi gratis per PC.

A partire da ieri 21 giugno fino al prossimo 13 luglio, tutti coloro che sono abbonati al servizio Prime Gaming potranno mettere le proprie mani su una valanga di nuovi giochi gratis. Non è la prima volta che tale servizio ci permette di rimpolpare le nostre ludoteche digitali, ma non capita spesso di ricevere in dono ben 25 giochi in un colpo solo. Si tratta perlopiù di esperienze indie e retrò, ma sono tutte molto interessanti da sperimentare e adatte per ogni tipo di giocatore.

Per riscattare tutti e 25 i giochi gratis proposti da Prime Gaming servirà raggiungere la pagina dedicata ai regali presenti nell’abbonamento e cliccare sul tasto “riscatta gioco” sotto ogni titolo che sta venendo regalato in questi giorni. Non abbiate fretta, dato che come già sottolineato avrete tempo di fare vostri tutti questi giochi fino al prossimo 13 luglio, giorno nel quale termineranno i Prime Days 2022.

Di seguito trovate i 25 giochi indie e retrò che sono attualmente riscattabili gratis:

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Non dimenticatevi che, oltre a questi titoli, il servizio Prime Gaming regalerà altri titoli nelle date del 12 e 13 luglio. Titoli del calibro di Mass Effect Legendary Edition, Grid Legends, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, Star Wars Republic Commando.