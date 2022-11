Mentre ci avviciniamo sempre più all’ultimo mese dell’anno, manca sempre meno a scoprire quelli che saranno i prossimi giochi gratis per PC offerti dal noto servizio Prime Gaming. Ancora una volta è la redazione di mydeals ad anticipare l’annuncio del servizio di Amazon, svelandoci quelli che dovrebbero essere i cinque nuovi giochi gratuiti che saranno riscattabili dagli utenti abbonati al servizio Prime a partire dal mese di dicembre.

Tra quelli che sembrano essere i cinque giochi gratis in arrivo nel servizio Prime Gaming ci sarebbero, come al solito, anche una serie di chicche da non perdere. Una di queste sarebbe Brothers: A Tale of Two Sons, ovvero il titolo di debutto di una delle personalità videoludiche più in voga degli ultimi anni: Josef Fares. In questo titolo single player possiamo ritrovare alcune idee di gameplay semplici e geniali, insieme a un racconto avventuroso davvero toccante.

Un altro titolo imperdibile sarà Quake, il grande classico del genere FPS nato nel 1996 e che, ancora oggi, rimane uno degli sparatutto in prima persona migliori e più stimolanti di sempre. Questa sarà un’occasione perfetta per tornare a riscoprire una laggenda del videogioco come il primo Quake. Ma il giochi gratis che verranno offerti a dicembre dal servizio in abbonamento Prime Gaming non si limitano a queste due perle imperdibili.

A completare l’offerta di Prime Gaming per il mese prossimo ci sono ancora tre giochi da svelare. Parliamo di Spinch, un platform pieno di colori e dallo stile unico; Doors Paradox, un puzzle game pieno di enigmi rilassanti e, infine, Banners of Ruin; un gioco di strategia a turni che mescola alla sua struttura un comparto da card game.

