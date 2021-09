Giochi gratis PC: sparatutto di una famosa saga Ubisoft in regalo

Per riempire il vostro PC di giochi gratis sappiate che in occasione dell’arrivo dell’autunno, l’Ubisoft Store, tra le tante offerte pubblicate in queste ore, ha messo a disposizione Far Cry 3 in regalo, in vista dell’imminente lancio di Far Cry 6. L’offerta sembrerebbe disponibile solo su PC ed è attiva fino all’11 settembre.

Le offerte d’autunno dell’Ubisoft Store, consultabili da questo link, sono ricche di sconti. Sono in molti i titoli ad avere prezzi tagliati fino all’80%, mentre di giochi gratis ne è disponibile solo uno: il sempiterno Far Cry 3, forse il videogioco della saga più apprezzato dagli appassionati. Come ogni Far Cry, anche il terzo capitolo rilasciato nel 2012, è uno sparatutto in prima persona. Ambientato nel vasto arcipelago di Rook Island, una fittizia Indonesia, il giocatore si ritroverà coinvolto in una faida fra tribù locali e mercenari sanguinari. Il villain di questo episodio e Vaas Montenegro, forse uno dei cattivi di Far Cry più iconici della saga, interpretato dall’attore Michael Mando che attualmente sta recitando nella serie TV Better Call Saul (spin-off di Breaking Bad) proprio assieme a Giancarlo Esposito, attuale interprete dell’antagonista principale di Far Cry 6.

Tra le offerte d’autunno più vantaggiose di Ubisoft troviamo Rainbow Six Siege a 5€ e la sua Deluxe Edition a 6€, The Division 2 a 9€ e tanti altri vecchi giochi come i primi Assassin’s Creed a prezzi che vanno dai 3 ai 10€. A proposito del franchise del credo degli assassini, l’ultimo episodio, Valhalla è disponibile a 36€, mentre Odyssey e Origin si possono trovare rispettivamente a 15 e 14€. Da segnalare anche Watch Dogs Legion a 24€. Insomma, sebbene non ci siano tanti giochi gratis come Far Cry 3, c’è comunque una vasta scelta a prezzi davvero irrisori.

Al di là dei giochi gratis, vi ricordiamo che Far Cry 6 arriverà il 7 ottobre 2021 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Il videogioco recentemente è stato accusato di essere “politico” perché tratta di tematiche molto spinose, come ve ne abbiamo parlato qui. Per ingannare l’attesa potete consultare anche la nostra anteprima del gioco.