Giochi gratis PC: Steam ed Epic Games vi riempiono di regali

Dopo i saldi di metà settimana di Steam annunciati ieri, i vari store digitali per PC hanno deciso di offrire ai propri utenti tutta una serie di nuovi giochi gratis da riscattare. Steam ha deciso di regalare ben due esperienze complete liberamente, mentre l’Epic Games Store, in attesa di sbloccare il nuovo titolo gratis tra due giorni, ha deciso di dare in antipasto il DLC di un noto sparatutto in prima persona molto amato.

Partiamo proprio dallo store digitale targato Epic Games, che in queste ore sta offrendo gratuitamente il DLC di Borderlands 2 Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, il quale è stato rilasciato standalone e non necessita di possedere una copia di Borderlands 2 per poterlo riscattare e giocare. Potete fare vostra questa folle e coloratissima esperienza in prima persona a questo indirizzo.

Passando a Steam, il negozio digitale di Valve ha ben due giochi gratis da farvi riscattare. Il primo è KEO un gioco online in cui i giocatori si dovranno gettare insieme alle proprie auto in arene dove tutto è concesso e distruggere i propri avversari. Potete riscattare gratuitamente KEO fino alle ore 19:oo di oggi 10 novembre.

Il secondo gioco offerto da Steam è invece Beholder, un particolarissimo gioco distopico in cui dovrete tenere sotto stretta sorveglianza un intero edificio e suoi inquilini, pronti a complottare contro lo Stato. Starà a voi decidere se chiudere un occhio o se fare qualcosa per fermare questi loschi personaggi. Potete riscattare Beholder gratuitamente fino alle ore 19:00 di domani 11 novembre.