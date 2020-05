Giochi gratis PC: Ron Gilbert regala il suo nuovo gioco su Steam ed Epic, ecco i link

Se siete in cerca di un nuovo gioco o di giochi gratis PC, allora siete molto fortunati. Ron Gilbert ha infatti annunciato di aver rilasciato un nuovo videogame su Steam ed Epic Games Store in formato completamente gratuito. Di cosa si tratta? Di DeloresA Thimbleweed Park Mini Adventure, ovvero una mini-avventura legata a Thimbleweed Park. In che modo si collega al gioco completo?

Secondo Ron Gilbert, questo nuovo gioco gratis è una sorta di “Parte 10” che completa il mondo narrativo di Thimbleweed Park. In realtà, viene specificato, non si tratta di un sequel, ma più che altro di un prototipo pensato per testare alcune meccaniche e funzioni del motore di sviluppo. Anche per questo motivo, la build rilasciata non è perfetta e si potrebbe incorrere in qualche bug o glitch: ovviamente, quando si parla di giochi gratis, si può anche chiudere un occhio.

Come è abbastanza ovvio, questa mini-avventura è legata al personaggio di Delores che torna in città e decidere di documentare con la propria macchina fotografica tutto quello che sta accadendo. Viene specificato che non esiste alcun tutorial e non esiste un sistema di salvataggio manuale: se si completa l’obbiettivo di Natalie, però, i progressi vengono salvati.

Ecco i link per fare il download di questo gioco gratis PC:

Delores A Thimbleweed Park Mini Adventure è quindi gratuito ora e per sempre. Per l’occasione, inoltre, Rob Gilbert e il suo studio di sviluppo hanno messo in offerta Thimbleweed Park: in questo momento lo potete trovare su Steam al 60% di sconto. Diteci, cosa ne pensate della proposta di Ron Gilbert? Vi interessa, oppure avete da tempo abbandonato le strade di Thimbleweed Park?

