Come accade ormai da diversi anni, Steam è pronto a svelare una serie di giochi gratis che i propri utenti possono provare a costo zero durante tutto il prossimo fine settimana. Da tradizione questi nuovi titoli free non saranno riscattabili per sempre da parte dei giocatori, bensì si potrà accedere a tali esperienze solamente per un periodo di tempo limitato che va da oggi venerdì 29 aprile al prossimo primo maggio.

Steam valve

Il primo dei due giochi gratis è Survival Quiz City, un coloratissimo titolo multigiocatore che mischia il concetto degli amatissimi battle royale ad uno show a quiz interattivo con tutta una serie di mini giochi da affrontare nelle varie fasi. Il tutto ha diverse cose in comune con il recente fenomeno Fall Guys, ma se siete interessati a scoprirne tutti i lati più folli e originali potete giocare gratuitamente al titolo per tutto il weekend cliccando a questo indirizzo.

Il secondo gioco gratis per questo fine settimana è Verdun, quello che viene definito sulla pagina Steam come: “il primo sparatutto multiplayer in prima persona ambientato in una ricostruzione realistica dello scenario della Prima Guerra Mondiale. La spietata guerra in trincea offre un’esperienza di battaglia unica, che trascina te e la tua squadra in intense battaglie di attacco e difesa”.

Verdun è un titolo perfetto da provare per un intero fine settimana a costo zero, e se volete farlo non vi resta che accedere a questo indirizzo e cominciare la vostra battaglia nelle trincee della grande guerra.