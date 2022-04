Dopo la coppia di giochi gratis regalati ieri dall’Epic Games Store, oggi è Steam a darci la possibilità di provare per un periodo limitato altri due titoli presenti sullo store Valve. Come al solito anche questa settimana abbiamo potuto giocare a diversi titoli gratuiti, e per il weekend che sta arrivando abbiamo l’imbarazzo della scelta sul come passarlo videoludicamente parlando. Senza aggiungere altro, vediamo ora nel dettaglio quali sono le due esperienze proposte da Steam in queste ore.

Steam valve

La prima delle due prove gratuite proposte da Steam in questi giorni è Squad, un titolo multiplayer online a tema militare che offre partite in ampi campi di battaglia 50 vs 50. Il titolo punta tutto su un’esperienza realistica e sulla coordinazione dei movimenti con i propri compagni di squadra. Se siete interessati a provare questo sparatutto in prima persona durante il weekend, potete ottenere la prova gratuita di Squad a questo indirizzo.

Il secondo titolo, invece, è uno dei pezzi forti del weekend gratuito proposto da Steam e parliamo di The Elder Scrolls Online. L’MMORPG in prima persona sviluppato da Zenimax è decisamente una delle esperienze più epiche del suo genere d’appartenenza. Purtroppo i giorni di prova non basteranno mai per godersi appieno questa epopea, ma potrebbe essere l’occasione perfetta per entrare in contatto con questo titolo se non l’avete ancora fatto. Potete riscattare la prova gratuita di TESO a questo indirizzo.

Squad sarà giocabile gratuitamente per tutto il weekend, mentre per quanto riguarda The Elder Scrolls Online la prova gratuita terminerà il prossimo 26 aprile. In ogni caso vi consigliamo di affrettarvi così da avere più tempo a disposizione per testare questi due titoli.