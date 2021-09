Giochi gratis PC, Steam regala due storiche avventure grafiche

Sembra che i giochi gratis per oggi non siano finiti qui. Steam in queste ultime 24 ore sta infatti dando la possibilità di recuperare un po’ di titoli in modo facile e gratuito. Questa mattina abbiamo avuto modo di vedere un piccolo indie con cui passare delle ore piacevoli. Vi abbiamo anche parlato inoltre di un ottimo titolo horror che è uscito in questi giorni sulla piattaforma di Valve e che è completamente gratuito. Dagon infatti è preso dalla celebre storia di Lovercraft e rappresenta davvero un’esperienza da vivere per chi è amante dell’horror ma più nello specifico anche del re della paura.

Ora invece sembra che siamo davanti ad una promozione molto più sostanziosa delle prime due. Microids infatti ha dato il via ad una serie di promozioni con le quali è possibile avere accesso ad alcune delle loro produzioni a dei prezzi davvero super scontati. Per festeggiare l’arrivo di questa giornata l’azienda ha inoltre deciso di regalare due dei titoli più amati e sicuramente più conosciuti del loro catalogo. Stiamo infatti parlando della serie di Syberia e nello specifico dei primi due capitoli della serie che proprio in questo momento sono scaricabili gartuitamente su Steam.

Ovviamente vi incitiamo ad andare sulla pagina della promozione e a riscattare quanto prima queste due produzioni, non solo perchè si tratta di giochi gratis, ma soprattutto per la loro caratura e per l’importanza che queste due avventure grafiche hanno avuto nell’intero panorama videoludico.

Se rimarrete affascinati da queste due produzioni inoltre vi consigliamo di procedere all’acquisto anche del terzo capitolo che è disponibile sempre sulla stessa pagina ad un prezzo da non perdere! Se non conoscete la saga è il momento giusto per entrare nel mondo di Syberia e lasciarvi incantare dalle stupende atmosfere!