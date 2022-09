La settimana attuale ha già regalato una serie di emozioni per tutti coloro che si ritengono dei cacciatori di giochi gratis, e ora è Steam a calare il pezzo da novanta che non ci aspettavamo. Giusto a inizio settimana 2K aveva confermato che è attualmente in lavorazione un nuovo capitolo principale della serie di Mafia. Per festeggiare questo annuncio insieme ai 20 anni della serie, a partire da oggi gli utenti d Steam potranno riscattare gratuitamente uno dei titoli di questo storico franchse.ù

Il titolo gratuito è il primo leggendario capitolo di Mafia, l’iterazione che ha dato il via ad una delle saghe più apprezzate proprio su PC nel corso dei primi anni 2000. Non si tratta del remake più recente uscito solo qualche anno fa, ma proprio il titolo che ha portato al successo il brand ben dieci anni fa. Ed è proprio per festeggiaare questi vent’anni di onorato servizio che 2K ha deciso di regalare questa perla che va recuperata a tutti i costi, anche se il remake lo rende maggiormente moderno.

Mafia è sempre stato un titolo a mondo aperto molto atipico per gli stilemi dell’epoca, dato che a una città ampiamente esplorabile affiancava una storia e uno svolgimento narrativo molto lineare. Il titolo, ambientato negli anni ’30, ripercorre la travagliata vita di un normale tassista che, un giorno, si trova a dover avere a che fare con una delle più potenti famiglie mafiose della città. Se non lo avete ancora fatto, sappiate che potete riscattare il gioco a questo indirizzo.

In honor of #Mafia20 let's go back to where it all started

Get the original Mafia (digital) for FREE on @Steam from Sept. 1 – 5 pic.twitter.com/ZdxSFZrLwh

— 2K (@2K) August 29, 2022