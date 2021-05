Giochi gratis PC: Steam regala la remastered di una fantastica avventura

Capita spesso ogni settimana di imbattersi in giochi gratis offerti da Steam e altre piattaforme. Oggi è una di quelle giornate perché il noto sito di proprietà di Valve è lieta di offrire l’ennesimo, strambo, titolo. Quello di oggi è una remastered di un vero e proprio capolavoro che vi invitiamo assolutamente di scaricare e giocare fino allo sfinimento. Stiamo parlando di Samorost 1, una avventura brevissima che vi rimarrà impressa nel cuore.

Samorost 1 è un’avventura grafica del genere punta e clicca creata da Jakub Dvorský. Primo gioco della serie Samorost, è stato originariamente pubblicato nel 2003 sul sito di Amanita Design come browser game gratuito, per via del successo è stato realizzata una versione vera e propria per PC realizzata da Telltale Games. Sebbene non viene detta una sola parola in circa 15 minuti, che bene o male è il tempo che ci vuole a finirlo del tutto, verremo accompagnati attraverso versi strani e qualche sporadico accompagnamento musicale.

Il titolo, nonostante la sua breve durata, ha riscontrato un enorme successo tra pubblico e critica con voti davvero eccellenti proprio su Steam. Insomma, Samorost 1 è l’ultimo dei tanti giochi offerti dalla piattaforma di proprietà Valve, vi lasciamo qui di seguito l’indirizzo che vi porterà direttamente alla pagina dedicata. Non sappiamo quanto possa durare l’offerta, ma vi invitiamo di approfittarne per evitare di rimanere a mani vuote.

Vi informiamo inoltre che sempre su Steam sono presenti i due seguiti a pagamento, altrettanti giochi davvero da provare o comunque da tenere in considerazione. Fateci sapere cosa ne pensate di questo piccolo capolavoro con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Per altri eventuali giochi offerti da Steam e dagli altri store, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.