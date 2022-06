Oltre a Maneater, ci sono altri giochi gratis per PC da scaricare. Questa volta a farci un regalo ci hanno pensato Steam e Capcom, che con una promozione decisamente invitante hanno deciso di distribuire gratuitamente Street Fighter 2. Il gioco dello sviluppatore nipponico su può riscattare sul client Valve, senza nessun costo aggiuntivo e fa parte, con molta probabilità, di un’iniziativa per spingere il prossimo titolo della famosa serie di picchiaduro.

Come funziona la distribuzione di Street Fighter 2? Non in maniera semplice o meglio, non in maniera classica. Il pacchetto è disponibile a questo indirizzo e vi permetterà di riscattare gratuitamente due elementi: sia il gioco, sia Capcom Arcade Stadium. Il secondo è una sorta di container gratuito che vi permette di acquistare alcuni classici dello sviluppatore nipponico. Il picchiaduro fa parte proprio di uno questi giochi da aggiungere all’Arcade Stadium.

Non è ovviamente una promozione lanciata dal nulla. Al momento Capcom è al lavoro su più progetti, ma uno di questi è Street Fighter 6. Il nuovo picchiaduro della serie è stato svelato ufficialmente allo State of Play del 2 giugno 2022, e anche ieri, durante la conferenza inaugurare della Summer Game Fest 2022, è tornato a mostrarsi, rivelando uno dei personaggi che sarà presente nel roster. Regalare Street Fighter 2 è quindi parte di una campagna marketing che coinvolge proprio il prossimo titolo della serie, che debutterà il prossimo anno su console e PC.

Al momento non è ancora chiaro quanto durerà questa promozione. Il nostro consiglio dunque è quello di riscattare immediatamente questo pacchetto, per portarvi a casa uno dei migliori picchiaduro di sempre. E se per caso foste interessati ad altri giochi gratis PC (e non solo), vi invitiamo a visitare questo nostro articolo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.