Giochi gratis PC: Steam regala un coloratissimo platform 3D

Il giovedì è ormai diventato il giorno preferito per tutti coloro che aspettano di aggiungere alle proprie librerie digitali tutta una serie di nuovi giochi gratis. Se nel pomeriggio toccherà al solito Epic Games Store regalarci qualche titolo nuovo, questa mattina ci pensa Steam ad aprire le danze offrendoci un gioco a titolo gratuito a tempo limitato. Proprio per questo, vi consigliamo di riscattare al più presto il titolo finchè ne avete la possibilità.

Aspettando i giochi gratis di questo pomeriggio, Steam ha deciso di regalarci il coloratissimo Kao The Kangaroo Round 2, il seguito di uno dei platform in tre dimensioni più particolari e unici apparsi sul mercato durante la generazione PlayStaion 2, Xbox e GameCube. Nei panni di Kao, un canguro pugile, dovrete esplorare in lungo e in largo una serie di livelli di vario genere, dove anche lo stesso gameplay del gioco subirà variazioni di varia natura e generi diversi.

Come ci suggerisce il titolo, Round 2 sta a significare che questo si tratta del secondo capitolo della saga in una versione rivista per PC. Grazie al vostro aiuto, il simpaticissimo canguro Kao dovrà vivere una rocambolesca avventura che porterà lui e voi a correre, salta e picchiare i nemici attraverso i 25 livelli sparsi per 5 coloratissimi mondi, così da salvare gli amici animali dalle grinfie del Cacciatore cattivo e dei suoi sgherri.

Come accennato poco fa, questo gioco gratis proposto da Steam è attualmente riscattabile per un periodo di tempo limitato. Per questo se siete interessati a questo titolo gratis lo potete fare vostro cliccando direttamente a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che questo pomeriggio verranno rilasciati altre giochi gratis dal sempre molto generoso Epic Games Store.