Giochi gratis PC: Steam regala un gestionale spaziale molto apprezzato

Tra la scorsa settimana e quella attuale stanno venendo regalati una serie di giochi gratis per PC e console. Tra i servizi in abbonamento e gli store digitali più famosi, gli appassionati hanno già potuto mettere in saccoccia una decina di giochi gratis di ogni tipo. In queste ore anche Steam si è voluto buttare nella mischia e sta regalando a tutti i propri utenti un titolo molto apprezzato dagli amanti del genere gestionale.

Si tratta di Surviving Mars, uno dei recenti gestionali a tema spaziale pubblicato da Paradox. Il titolo è attualmente riscattabile a costo zero e una volta che avrete aggiunto il gioco alla vostra ludoteca digitale di Steam sarà vostro per sempre. C’è da sottolineare però che potrete fare vostro Surviving Mars gratuitamente solamente per un periodo limitato di tempo. Il titolo, infatti, resterà riscattabile gratuitamente fino alle ore 19:00 di oggi 8 settembre.

Se deciderete di fare vostro Surviving Mars entro stasera, sappiate che vi ritroverete con uno dei gestionali spaziali più apprezzati sulla piazza. Si tratta di un titolo che vi richiederà di recarvi sul pianeta rosso e cominciare a colonizzarlo. Quel che rende affascinante Surviving Mars è il suo design negli elementi di gioco, che mischia la fantascienza più classica ad uno stile generale che strizza l’occhio al futuro per come lo si vedeva negli anni ’60.

Se siete incuriositi dalla possibilità di ottenere gratuitamente questo gestionale fantastcientifico, potete riscattare gratis Surviving Mars su Steam direttamente a questo indirizzo. Vi ricordiamo che avete tempo fino alle ore 19:00 di oggi, dopodichè il titolo tornerà ad essere acquistabile al costo di 29,99€.