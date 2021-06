Giochi gratis PC: Steam regala un gioco decisamente fuori dal comune

Capita spesso ogni settimana di imbattersi in giochi gratis offerti da Steam e altre piattaforme. Ormai gli utenti PC possono dirsi “abituati” a queste costanti promozioni in grado di arricchire la loro libreria online e riscoprire magari titolo leggermente sconosciuti. Di opere strane ne abbiamo viste davvero tante nel corso degli anni ma questa, offerta dalla piattaforma di Valve potrebbe rimanere impressa nel cuore di migliaia di giocatori.

Stiamo parlando di Press Any Button, un curioso gioco indie davvero molto interessante che cerca di rompere la quarta parete tra videogame e giocatore. A-Eye porta avanti la storia introducendo mano a mano diversi elementi di gioco, con l’obiettivo di creare un titolo interessante per noi. I minigames cambiano a seconda del ritmo della storia e vengono sfruttati solo con il punta e clicca di un mouse.

Press Any Button è uno di quei giochi che possiamo catalogare in “particolari”. L’esperienza dura poco più di un’ora ma siamo certi che vi farà passare dei bei momenti risultando essere un ottimo passatempo. Lo sviluppatore ha in queste ore pubblicato un annuncio relativo al passaggio da “a pagamento” a “gratuito” dichiarando che, al termine della promozione, purtroppo, se dovesse venire disinstallato non sarà possibile riprodurlo. Non solo questo però, in poche righe è riuscito ad esprimere un concetto che a parere nostro risulta essere impeccabile e che rappresenta il movimento di team e sviluppatori indie. In ogni caso, vi lasciamo il su pensiero a questo indirizzo.

"Press Any Button" is free on #Steam for a limited timehttps://t.co/77qCrRngAY

Press Any Button is currently free but it will become a paid game on June 14th. Grab it while it’s free and keep it forever!

Available until June 14th. pic.twitter.com/ii7kTETdwm

— Free Steam Games (@SteamGamesPC) June 8, 2021