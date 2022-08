Dopo il consueto appuntamento con l’Epic Games Store di ieri pomeriggio, quest’oggi è Steam ad aver deciso di allargare le nostre collezioni di giochi gratis per PC. A differenza di Epic Games, lo store digitale di Valve non ha una costanza nel regalare giochi, ma quando meno ce lo si aspetta ecco che arriva una nuova esperienza da scoprire completamente gratis. Questa volta tocca a un gioco indie che possiamo tranquillamente definire più unico che raro.

Il nuovo gioco gratis proposto da Steam si chiama Despotism 3K, ed è un’esperienza indie sviluppata e pubblicata dal team conosciuto con il nome ‘Konfa Games’. Si tratta di un titolo molto curioso e unico nel suo genere, nel quale l’umanità è stata resa ùschiavitù da un’intelligenza artificiale, e il giocatore vestirà i panni proprio di questa IA. Con queste premesse il titolo appare già un qualcosa di molto fresco e di diverso rispetto a molti dei canoni videoludici recenti.

Come possiamo leggere all’interno della descrizione di Depotism 3K, i giocatori dovranno “sfruttare gli umani per estrarre potere e costruire il proprio impero. Inoltre, dovranno tenere traccia degli umani per assicurarsi che non soccombano alla stanchezza o alla fame”. In breve possiamo parlare di un gioco gestionale in cui bisogna imparare a fare una buona gestione delle risorse, e in tutto questo è presente anche una trama da seguire e svelare man mano che si avanza.

Se tutto questo parlare di Despotism 3K vi ha incuriosito, sappiate che potete riscattare questo titolo gratis comodamente a questo indirizzo. Prima di salutarci vi ricordiamo che l’appuntamento con altri giochi gratis da fare vostri è a settimana prossima, ma come al solito vi consigliamo di tornare sulle nostre pagine per scoprire se altre compagnie, o altri store digitali, regaleranno ulteriori titoli a costo zero nel corso dei prossimi giorni.