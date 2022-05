In attesa di poter riscattare un paio di grandi giochi gratis grazie all’Epic Games Store, oggi ci pensa Steam a regalare agli appassionati un titolo molto interessante. Non è la prima volta che la piattaforma digitale di Valve dona una serie di titoli ai propri utenti, ma attenzione, perchè come da tradizione anche questo nuovo gioco gratuito sarà riscattabile per un periodo di tempo limitato. Per questo vi consigliamo di farlo vostro il prima possibile.

Il gioco che sta venendo regalato da Steam in queste ore è Get in The Car, Loser! un folle e geniale JRPG che va oltre i soliti schemi del genere. Il curioso titolo è sviluppato dai ragazzi di Love Conquer All Games, e si presenta con uno stile artistico in pixel art, coloratissimo e ricco di dettagli. A tratti sembra quasi di giocare una graphic novel animata con una serie di combattimenti a turni da affrontare con il proprio party di eroine.

Il titolo oltre a giocare con tutti gli stilemi più classici dei giochi di ruolo giapponesi, propone ai giocatori una serie di tematiche differenti che vanno dalla lotta contro il male a temi sentimentali e LGBTQIA+. Il viaggio delle quattro eroine vi porterà ad affrontare una serie di nemici, ma anche a percorrere la strada che porterà a una maggiore conoscenza di se stessi, il tutto permeato da uno stile sempre sorprendente e super pop.

Get In The Car, Loser! is free on Steam (will be $10 starting May 24th) https://t.co/bAOSo4g1L2 pic.twitter.com/MCgV5AlRn5 — Wario64 (@Wario64) May 11, 2022

Se il tutto ha saputo incuriosirvi, potete riscattare la vostra copia di Get in The Car, Loser! comodamente a questo indirizzo. Non dimenticate, però, che avrete tempo fino al prossimo 24 maggio per aggiungere questo titolo alla vostra ludoteca di Steam in modo del tutto gratuito. L’appuntamento per riscattare nuovi giochi gratis è a domani, quando l’Epic Games Store regalerà Prey.