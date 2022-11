Sono passate poche ore dai più recenti giochi gratis offerti dal sempre molto generoso Epic Games Store, e in una settimana così ricca di titoli a costo zero, anche Steam ha deciso di fare un grande regalo a tutti i giocatori PC. Non è affatto la prima volta che la piattaforma di Valve regala alcuni dei giochi presenti nel proprio catalogo, ma siamo sicuri che l’esperienza che sta venendo donata in queste ore farà molto piacere a chi ama giocare in buona compagnia.

Il titolo gratuito in questione è Warhammer Vermintide 2, una delle più recenti esperienze ambientate nel vastissimo universo di Warhammer. Il gioco sviluppato dai ragazzi di Fatshark segue le orme del suo predecessore, proponendo agli appassionati un titolo che unisce i giocatori in grandi e sanguinose battaglie a tema dark fantasy. Il titolo, infatti, è un’esperienza da godere in co-op con un gruppo di amici, e propone personaggi e classi differenti per avere la meglio contro le orde di nemici.

Come possiamo leggere nella pagina Steam di Warhammer Vermintide 2, questo nuovo capitolo migliora ed espande tutto ciò che è nato nel primo Vermintide. I 5 eroi selezionabili possono essere potenziati ed evoluti dai giocatori, i quali potranno scegliere ben 15 carriere in cui avanzare e grazie alle quali completare l’ampio albero dei talenti. Tutto questo vi regalerà ore e ore di gioco in compagnia di un massimo di 4 amici o altri giocatori grazie alle modalità di gioco online.

Se siete interessati a fare vostro Warhammer Vermintide 2 vi basta cliccare su questo indirizzo e aggiungere il gioco alla vostra libreria Steam in modo totalmente gratuito. Vi ricordiamo, infine, che oltre a questo titolo e i giochi di ieri dell’Epic Games Store, sono diversi i giochi gratis che potete riscattare questa settimana, e un esempio è il regalo che sta facendo in queste ore THQ Nordic.