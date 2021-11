Giochi gratis PC: Steam regala un titolo di una famosa saga fantasy

In questo intenso periodo pieno di sconti, parecchie aziende e piattaforme stanno svendendo i propri prodotti a prezzi stracciati. Se stavate aspettando che il vostro gioco preferito venisse messo in sconto, questo è il momento giusto: tra Eneba, l’Ubisoft Store, Epic Games, Steam e molti altri portali, troverete sicuramente ciò che stavate cercando. Non è solo periodo di sconti, però, bensì anche di giochi gratis PC: sempre su Steam, è adesso possibile riscattare gratuitamente, per un periodo di tempo limitato, un interessante titolo.

A distanza di un paio di settimane dall’ultimo prodotto rilevante che è stato offerto gratuitamente da Steam, il titolo che è riscattabile gratuitamente da oggi è Warhammer: End Times — Vermintide, una vecchia chicca della famosa serie di Warhammer. Si tratta di un’opera di sopravvivenza cooperativa, per cui se stavate cercando qualcosa da poter giocare con i vostri amici questo è il momento giusto per riscattare la vostra key gratuita!

Per poter ottenere il gioco è necessario dirigersi sul sito ufficiale di Fanatical, un rivenditore di giochi online, e aggiungere il prodotto al proprio carrello. Una volta fatto ciò procedete al checkout (che sarà ovviamente gratuito) e la key di Warhammer: End Times — Vermintide sarà vostra. A questo punto non vi resta che riscattarla all’interno di Steam per attivarla e iniziare a giocare.

Il mondo di Warhammer è incredibilmente vasto: basti rendersi conto del fatto che la saga conta più di 20 titoli, di cui il primo, Warhammer 40,000: Rogue Trader, rilasciato nel lontano 1987: parliamo di più di 30 anni fa. In così tanto tempo, in un franchise in continua evoluzione, è più che normale che la lore che vi si cela dietro sia immensa: a tal proposito, se siete interessati ad approfondirla vi lasciamo al nostro articolo dove vi parliamo nei dettagli del mondo di Warhammer.