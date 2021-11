Giochi gratis PC: Steam regala un’avventura metroidvania molto particolare

Capita spesso ogni settimana di imbattersi in giochi gratis offerti da Steam e altre piattaforme. Ormai gli utenti PC possono dirsi “abituati” a queste costanti promozioni in grado di arricchire la loro libreria online e riscoprire magari titolo leggermente sconosciuti. Quella di oggi è un’opera che sulla piattaforma di proprietà di Valve ha ricevuto delle recensioni estremamente positive, stiamo parlando di SteamWorld Dig 2 che da oggi potete scaricare gratuitamente seguendo questo indirizzo.

Sequel di Steamworld Dig, il secondo capitolo prova ad espanderne l’idea di base e di combinarla ad altri generi, in questo caso i metroidvania e ad alcuni complicati platform. In Dig 2 siamo Dorothy, una robottina alla ricerca del padre Rusty, scomparso alla fine del primo gioco in seguito al suo incontro con la misteriosa tecnologia Vectron. La piccola protagonista farà presto conoscenza con Fen, un essere luminoso che l’accompagnerà nel corso della sua difficile avventura.

Il gameplay si poggia sulle stesse basi di SteamWorld Dig, cioè si scava, si raccolgono minerali, li si riporta in superficie per venderli, col ricavato si comprano potenziamenti, si scende di nuovo, in un loop continuo che vi terrà incollati allo schermo per ore ed ore. Inutile nascondervi che consigliamo vivamente di provare questo titolo, per giunta gratis.

Vi informiamo inoltre che sempre su Steam è presente un catalogo di giochi gratis che costantemente viene aggiornato e per questo vi invitiamo a darci un occhio ogni tanto. Fateci sapere cosa ne pensate di questo piccolo capolavoro con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Per altri eventuali giochi offerti da Steam e dagli altri store, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.