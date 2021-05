Giochi gratis PC: Steam regala un’avventura ricca di insidie

Capita spesso ogni settimana di imbattersi in giochi gratis offerti da Steam e altre piattaforme. Oggi è una di quelle giornate perché il noto sito di proprietà di Valve è lieta di offrire l’ennesimo, strambo, titolo. Quello di oggi è Nubarron: The adventure of an unlucky gnome un’opera abbastanza sconosciuta che però ha ricevuto recensioni positive da parte dell’utenza.

Il nostro obiettivo sarà quello di guidare un tenero e sfortunato gnomo nella sua avventura ricca di insidie, con l’intento di far sparire una terribile nuvola, che ricorda molto quella fantozziana, e recuperare il suo cappello fortunato rubato da un temibile nemico. Nubarron: The adventure of an unlucky gnome è un classico platform vecchio stile che ricorda molto il primissimo Rayman uscito per PlayStation, con una grafica estremamente pulita e coloratissima che potrebbe attirare coloro che sono cresciuti con il titolo targato Ubisoft.

Nubarron: The adventure of an unlucky gnome è uno dei tanti giochi gratis offerti da Steam, e sicuramente non sarà l’ultimo. La piattaforma di Valve non è l’unica ad offrire opere ai suoi iscritti, anche Epic Games ogni giovedì propone una serie di titoli dal suo corposo catalogo online. Vi lasciamo il link per recuperare l’ultimo proposto la scorsa settimana se nel caso vi foste dimenticati di scaricarlo in tempo.

"Nubarron: The adventure of an unlucky gnome" is Free on #Steamhttps://t.co/NLShG9Yu18

Not available in all regions yet, if it’s not free for you at this moment, try again a bit later!

Free to keep when you get it before May 9th 2020 – 17:00 UTC. pic.twitter.com/KK4pBHi7ri — Free Steam Games (@SteamGamesPC) May 3, 2021

Inutile dire che questa offerta è valida solo per gli utenti PC e che questa è valida fino al prossimo 9 maggio, cioè tra pochissimi giorni. Se siete interessati ai giochi gratis, vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine per scoprirne di più ed ampliare la vostra libreria virtuale. Fateci sapere intanto se conoscevate già Nubarron: The adventure of an unlucky gnome e se eventualmente vi è piaciuto.