Giochi gratis PC, Steam vi regala un RTS

Eravate già adirati perché Epic oggi non vi ha regalato un titolo di vostro piacimento? Bene, non temete, perché in vostro soccorso arriva subito Steam che vi permetterà di riscattare un ottimo RTS dedicato alla seconda guerra mondiale. Stiamo parlando infatti di Company of Heroes 2 che proprio in questo momento si trova scontato del 100% e che quindi, potete prendere in forma completamente gratuita insieme ad uno dei suoi DLC. Il tutto ovviamente per un tempo limitato. I giochi gratis quindi, non finiscono mai!

Avrete tempo fino al 31 Maggio per approfittare dell’offerta che Steam vi sta facendo. Il giveaway è stato messo in piedi anche per festeggiare gli Open World. Da oggi fino a fine mese potrete trovare tantissime offerte dedicati a tantissimi titoli che fanno dell’esplorazione uno dei loro punti di forza. A partire da Cyberpunk fino ad arrivare a Rust, potrete godere di tantissimi titoli a prezzi scontatissimi! Di conseguenza vi consigliamo di dare un’occhiata anche giornalmente per farvi un’idea di quello che vi viene offerto!

I giochi gratis per PC stanno diventando sempre più un trend negli ultimi anni. Con Epic che quasi ha preso il primo posto in questa “sfida” a chi regala il gioco migliore, Steam sta rincorrendo insieme ad Amazon Prime per regalare sempre più varietà ai giocatori. D’altronde queste sono ottime idee perché permettono ai giocatori di avere sempre qualcosa a cui giocare e magari dare delle possibilità a dei titoli che non avrebbero mai comprato.

Voi approfittate di queste offerte? Ma soprattutto! Quanti giochi gratis avete riscattato fino ad adesso anche grazie alle numerose offerte? Ci sono persone che sono riusciti a farsi una libreria digitale quasi infinita soltanto grazie ad Epic Games! Fateci sapere la vostra!