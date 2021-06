Giochi gratis PC: Steam vi regala un titolo di Devolver

I giochi gratis per PC fanno gola a tutti, c’è poco da dire. Gli utenti PC hanno sempre avuto modo di riscattare e scaricare gratuitamente alcuni titoli, talvolta anche molto importanti. Per citare un esempio, possiamo pensare a come Epic Games regali giochi ogni settimana sul suo negozio digitale, come il recente Control. Il periodo dell’E3 2021 rende tutti un po’ più vogliosi di gaming, ma soprattutto di nuovi generi, invogliandoci a provare titoli sempre nuovi e differenti.

Oggi veniamo a scoprire un’occasione davvero interessante, che tutti i giocatori PC non possono assolutamente farsi scappare. Con non poca sorpresa un titolo di Devolver Digital, che proprio ieri ha mostrato moltissimi giochi durante la sua conferenza dell’E3 2021, è stato scontato del 100% su Steam. Nello specifico, Titan Quest è ora scaricabile gratuitamente da tutti gli utenti PC. Si tratta di un’opera molto interessante e che è stata capace di far appassionare una grande fetta di giocatori quando venne rilasciato.

Rappresentando uno dei primi tentativi di riproporre il genere souls-like in 2D, con vista dall’alto, Titan Souls ci mette nei panni di una ragazza armata di arco e frecce. La giovane deve farsi strada in molteplici stanze per abbattere una lunga serie di boss, talvolta anche enormi, al fine di procedere nell’avventura. L’opera è sicuramente molto difficile e richiede al giocatore una buona dose di concentrazione per non morire con grande facilità.

Per riscattare il vostro gioco gratis basta recarvi nella pagina Steam di Titan Souls per aggiungere il titolo nella vostra libreria. Come sempre, vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità dall’E3 2021 o altri giochi gratis per PC. Fateci sapere commentando in calce se proverete Titan Souls e, se avete fame di souls-like, non potete perdervi la nostra anteprima di Elden Ring.