Giochi gratis PC, Steam vi regala una piccola perla dell’horror

In questi giorni possiamo fare il pieno di giochi gratis per PC. Soprattutto grazie a Steam che ha deciso di regalare tra ieri ed oggi due titoli niente male, anche se di genere completamente diverso. Da ieri è possibile infatti scaricare in forma completamente gratuita Company of Heroes 2, il tutto fino alla fine del mese, quindi correte a riscattarlo se volete giocarlo! Da oggi invece è anche possibile riscattare un altro titolo che ha fatto impazzire milioni di giocatori in tutto il mondo. Stiamo parlando di Little Nightmares, titolo di Bandai che ha fatto davvero bene nel panorama degli horror moderni.

Ovviamente vi invitiamo quanto prima, anche perché la promozione cosi come per Company of Heroes 2 finirà il 30 Maggio, di conseguenza correte subito a scaricarlo e giocarlo! Il primo capitolo della serie è difatti di grandissima caratura, con delle fasi davvero ansiogene. “Immergiti nell’atmosfera tenebrosa di Little Nightmares, un’avventura singolare che farà venir fuori le tue paure dell’infanzia! Aiuta Six a fuggire da Le Fauci, un’enorme imbarcazione abitata da anime corrotte che bramano il loro prossimo pasto.

In questa avventura dovrai esplorare la più inquietante casetta delle bambole mai vista, una vera prigione da cui evadere ma anche un’area giochi in cui divertirti. Libera il bambino che è in te, scatena la tua immaginazione e trova la via d’uscita!”. Se siete inoltre in vena di giochi co-op vi ricordiamo che per questa settimana potete anche scaricare un altro titolo gratis.

Stiamo parlando di Among Us, messo all’interno dei titoli gratis settimanali dell’Epic Store. Potrete godervi insieme ai vostri amici, decine di ore di divertimento grazie alla ricerca dell’impostore all’interno dell’equipaggio. I giochi gratis per PC cominciano sempre più ad aumentare e sembra che gli store si facciano “guerra” per cercare di regalare quanti più titoli possibili, e soprattutto sempre più di qualità!