Giochi gratis PC: svelato il nuovo titolo gratuito per Natale, ed è un roguelike spettacolare

Ieri sera è cominciata la nuova iniziativa natalizia dell’Epic Games Store, grazie alla quale i vari utenti PC potranno aggiungere alle proprie librerie digitali una serie di giochi gratis. Il primo gioco misterioso è stato svelato proprio ventiquattro ore fa, e adesso lo store digitale Epic Games ha scartato quello che è il secondo regalo natalizio di questo periodo. Dopo l’ottimo Shenmue 3 quest’oggi si cambia fronte del tutto, ma scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il secondo titolo regalato dall’Epic Games Store è Neon Abyss, lo spettacolare rogue-like in due dimensioni che ha saputo affascinare non solo gli amanti del genere, ma anche i neofiti e i più curiosi. La forza di questo titolo sta non solo nel suo gameplay molto action e assuefancente, ma soprattutto nel lato artistico colorato e pieno di neon, il tutto condito da una godibile grafica in pixel art.

Come viene descritto nella pagina del gioco sull’Epic Games Store, Neon Abyss è un frenetico platform d’azione rogue-like, dove i giocatori dovranno correre e sparare nel mondo di Abyss come membro della “Grim Squad” di Hades. Con sinergie illimitate tra gli oggetti e un sistema unico di evoluzione dei dungeon, ogni partita è una nuova folle e frenetica sfida che saprà sempre mettervi alla prova. Se il tutto vi incuriosisce potete riscattare Neon Abyss a questo indirizzo.

Neon Abyss è quindi il secondo titolo offerto gratuitamente da Epic Game Store in questa sua promozione natalizia. Vi ricordiamo che l’appuntamento per riscattare i prossimi giochi gratis è ogni alle ore 17:00 fino al prossimo 31 dicembre 2021.