Giochi gratis PC: svelato il terzo titolo gratuito per Natale dell’Epic Game Store

Due sere fa è cominciata la nuova iniziativa natalizia dell’Epic Games Store, grazie alla quale i vari utenti PC potranno aggiungere alle proprie librerie digitali una serie di giochi gratis. I primi due giochi misteriosi sono stati svelati e adesso lo store digitale Epic Games ha scartato quello che è il terzo regalo natalizio di questo periodo. Dopo l’ottimo Shenmue 3 e l’altrettanto interessante Neon Abyss, quest’oggi si cambia fronte del tutto con Remnant: From The Ashes.

Per le prossime ventiquattro ore, difatti, potrete scaricare senza costi aggiuntivi l’ottimo Souls-like di Gunfire Games. Remnant, difatti, si è dimostrato un solidissimo titolo in grado di introdurre elementi da TPS alle meccaniche tipiche dei Souls e dei giochi cooperativi. Uscito nell’agosto del 2019, il titolo ricevette ottimi consensi di pubblico e critica, portando gli sviluppatori a realizzare una serie di DLC convincenti, seppur non rivoluzionari.

Il maggior pregio di Remnant è, difatti, la capacità di bilanciare tutti gli elementi che lo compongono in maniera sopraffina, non rivoluzionando il genere in nessun aspetto ma offrendo un’esperienza solida e divertente dall’inizio alla fine. Se siete interessati a espandere la vostra collezione di giochi per PC con un titolo decisamente interessante, vi consigliamo di scaricare Remnant: From The Ashes entro le prossime 24 ore.

Considerando, inoltre, la costante qualità dei giochi offerti da Epic Games Store in questi primi tre giorni, siamo ben più che curiosi di sapere che cosa ci riserverà domani questa interessantissima iniziativa.

E voi? Scaricherete Remnant: From The Ashes? E che cosa ne pensate dei primi tre giochi offerti da Epic Games con questa iniziativa a tema natalizio? Fatecelo sapere nei commenti.