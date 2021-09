Giochi gratis PC: THQ Nordic regala uno strategico per il suo anniversario

È una bella settimana per i giochi gratis per PC: non solo Titan Quest in regalo come vi abbiamo raccontato qui, THQ Nordic per il suo compleanno decide di includere tra i suoi giochi gratis anche un videogioco strategico disponibile su Steam: stiamo parlando di Jagged Alliance Gold Edition.

Jagged Alliance è un classico dei giochi di strategia a turni, e la Gold Edition include il titolo originale e l’add-on Jagged Alliance: Deadly Games. Uscito nel lontano 1994, il videogioco è ambientato nella fittizia isola di Metavira, dove lo scienziato Jack Richards e sua figlia Brenda chiedo a una squadra di mercenari controllata dal giocatore di recuperare il controllo sulle risorse naturali del posto: alberi in grado di creare una linfa medica molto importante.

L’isola è divisa in tanti quadranti, e turno dopo turno il giocatore cerca di recuperare le zone finite sotto il controllo nemico del malvagio Santino. Gli alberi diventano una risorsa importante anche per il giocatore che deve sfruttarla per assumere mercenari migliori, addestrare milizie locali e gestire l’equipaggiamento. In gioco esistono circa 60 mercenari, oltre a tante diverse armi e strumenti. L’esperienza di gioco offre un gameplay non lineare in grado di donare al titolo una vasta rigiocabilità. La grafica retro è in grado di calarvi direttamente negli anni ’90. Potete recuperare il gioco scaricandolo da qui.

Non c’è solo THQ Nordic con Titan Quest e Jagged Alliance tra i giochi gratis disponibili per PC. Proprio ieri Epic Games Store ha annunciato i suoi due giochi gratis della settimana, un combat racer e un survival strategico di cui vi abbiamo parlato in questo articolo. Inoltre, sempre su Steam, per un periodo di tempo limitato è disponibile in prova gratuita un gioco di strategia 4X sci-fi.