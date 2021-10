Giochi Gratis PC: Tomb Raider festeggia 25 anni regalando un gioco della saga

Se siete in cerca di giochi gratis per il vostro PC, Lara Croft ha un regalo per i 25 anni della sua saga e, di conseguenza, per noi giocatori: Rise of the Tomb Raider disponibile gratis per i membri di Amazon Prime! Ma le sorprese da parte del franchise non finiscono qui.

Rise of the Tomb Raider è un videogioco del 2015 che narra l’ennesima avventura dell’archeologa Lara Croft. Le celebrazioni del venticinquesimo anniversario di Tomb Raider inizieranno quindi con un titolo disponibile tra i giochi gratis di Amazon Prime, ma il franchise ha anche previsto l’annuncio di due giochi che debutteranno nel 2022 per la prima volta su Nintendo Switch: Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris.

Il primissimo Tomb Raider fu lanciato per la prima volta nel 1996 per Sega Saturn e PC. Da allora, la serie ha acquisito sempre più fama producendo oltre 20 videogiochi tra titoli principali e spin-off, vendendo più di 85 milioni di copie in tutto il mondo, e guadagnandosi l’inserimento nella World Video Game Hall of Fame di New York. I detentori attuali dei diritti della saga, ossia Square Enix, Eidos e Crystal Dynamics, hanno deciso di celebrare le “nozze d’argento” della saga con giochi e una serie anime che presto andrà in onda su Netflix.

Continuando con le iniziative dedicate alle celebrazioni di Tomb Raider, è in programma Tomb Raider Reloaded, gioco arcade iOS e Android in arrivo nel 2022, con la partecipazione delle tante doppiatrici che in passato hanno offerto la loro voce a Lara Croft nei videogiochi: Alumnae Shelley Blond (il primo Tomb Raider), Judith Gibbins (Tomb Raider 2 e 3), Jonell Elliott (Tomb Raider: The Last Revelation, Chronicles e The Angel of Darkness) e Keeley Hawes (Tomb Raider: Legend, Anniversary, Underworld e i due videogiochi Lara Croft).