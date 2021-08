Giochi gratis PC: un FPS di punta e un survival MMO in prova gratuita su Steam

Questo weekend di fine agosto si fa ricco di giochi gratis per PC grazie a vere e proprie bombe sganciate da Steam in queste ore, da scaricare in regalo sulla celebre piattaforma videoludica di Valve. Attenzion però, perché sono solo in prova gratuita per questo fine settimana.

Il primo titolo offerto da Steam in prova gratis è Battlefield V, ultimo capitolo del celebre sparatutto militaresco di Electronic Arts e DICE, in attesa del nuovo Battlefield 2042 in uscita il 22 ottobre 2021 (potete leggere una nostra anteprima in questo articolo). Battlefield V uscì nel 2018 come diciottesima installazione della serie ambientato nella seconda guerra mondiale. Il gioco è composto da una campagna single player con diverse “storie di guerra” e da un partecipato comparto online con un multiplayer che può arrivare fino a 64 giocatori. Assieme a questo regalo temporaneo, EA ha deciso anche di scontare Battlefield V Definitive Edition di un clamoroso 90%: in altre parole potete acquistare il gioco a soli 5.99€.

Tra i giochi gratis su Steam in prova per il weekend c’è anche SCUM, apprezzatissimo survival MMO open world in early access di Gamepires, un talentuoso studio croato. SCUM è descritto come un “prison riot survival game“, ossia un gioco di sopravvivenza su una rivolta di prigionieri: fino a 100 giocatori per server cercano di sopravvivere e lasciare un’isola penitenziaria croata guadagnando più punti fama possibili attraverso la partecipazione ad eventi completi di spettatori e sponsor. Tali punti fama permettono ai giocatori anche di essere clonati in caso di morte, e di acquistare oggetti ed equipaggiamenti in varie zone sicure. Anche questo gioco in prova gratuita per il weekend si accompagna con uno sconto, stavolta fissato al 50% (14.99€ il prezzo finale).

Questi due giochi gratis, anche se in via temporanea, si aggiungono anche a un divertente e apprezzato platform indie pieno di luci psichedeliche e musica elettronica di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, il quale sarà disponibile in forma gratuita fino al 1 settembre su Steam. A proposito di giochi gratis, vi ricordiamo che Nvidia offre Battlefield 2042 in regalo con l’acquisto di GPU GeForce RTX della serie 3000.