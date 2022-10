Ultimamente sono poche le possibilità di portarsi a casa qualche gioco gratis, ma quando arriva il pomeriggio del giovedì sappiamo che possiamo sempre contare su un generoso alleato. l’Epic Games Store. Il negozio digitale di Epic va avanti a regalare giochi gratis ormai dal 2018, e sembra che non ci sia alcuna intenzione di arrestare questa iniziativa. A tal proposito, scopriamo insieme quali sono le esperienze gratuite della settimana proposte dall’Epic Games Store.

Come d’abitudine, anche questa settimana abbiamo ben due giochi gratis da fare nostri. Il primo è Darkwood; un survival horror con visuale dall’alto in cui dovrete sopravvivere all’interno di una foresta ricca di risorse e creature affamate della vostra carne. A una porzione di gioco ambientata di giorno, in cui dovrete esplorare e fare incetta di risorse se ne affianca una notturna, nella quale sarete costretti a barricarvi e a passare indenni la notte. Potete riscattare Darkwood a questo indirizzo.

Cambiamo completamene genere e mood con il secondo dei due giochi gratis della settimana. Ora tocca a ToeJam & Earl: Back in the Groove; il ritorno di due folli e coloratissime mascotte che ebbero un discreto successo nei primi anni ’90 su SEGA Mega Drive. Il rocambolesco e chiassoso duo torna sulle scene con un nuovo capitolo che mischia gli elementi più classici della saga a una serie di novità più moderne. Potete riscattare questo secondo titolo a questo indirizzo.

Ancora una volta grazie all’Epic Games Store possiamo ingrandire la nostra ludoteca digitale con due nuovi titoli di altissima qualità. Come sempre, però, ci tocca ricordarvi che avete tempo una settimana esatta per fare vostre queste due esperienze, dato che a questa medesima ora di giovedì prossimo lo store digitale di Epic Games si aggiornerà proponendoci altri giochi gratuiti. Cosa aspettate?! Riscattate questi giochi e preparatevi ad entrare in nuovi mondi tuti da scoprire.