Giochi gratis PC: un survival a turni e un combat racer in regalo su Epic Store

Come ogni giovedì sono stati resi noti i nuovi giochi gratis dell’Epic Games Store disponibili su PC. Questa volta si tratta di due indie dalla formula di gioco ibrida davvero interessante: un survival sci-fi con una struttura a turni gestita da dadi, e un picchiaduro a scorrimento laterale dove la chiave di volta va individuata nella velocità d’esecuzione.

Il primo titolo rivelato tra i giochi gratis dell’Epic Games Store di questa settimana è Tharsis, un gioco sci-fi dove bisogna cercare di far sopravvivere una squadra di astronauti all’inevitabile collasso della loro astronave. Il gioco è suddiviso in turni dove il giocatore può spostare il suo equipaggio nelle differenti stanze dell’astronave per compiere le più disparate azioni svolte da tiri di dadi. Il tutto è contornato da un’aura di mistero: cos’è quel segnale proveniente da Marte? E cos’è questa pioggia di asteroidi che sta attraversando la nave? Potete scoprire cosa succede scaricando Tharsis da questo indirizzo.

Il secondo dei giochi gratis in vetrina sull’Epic Games Store è Brawl Racer, un beat’em up a scorrimento laterale dal gameplay molto veloce e frenetico. Elemento caratteristico di questo titolo è il combat system dinamico e personalizzabile, unito a una barra del momentum, un indicatore che il giocatore deve cercare di mantenere sempre alto con velocità e costanza. Il gioco è ambientato in una distopica Londra del 1888 dove i britannici le suonano di santa ragione a degli alieni schiavizzati dopo una guerra spaziale, i Seleniti, in uno sport chiamato per l’appunto Speed Brawl. La realizzazione tecnica del gioco è molto particolare, tant’è che sono state realizzate anche sigle animate ed è stata pubblicata anche una corposa colonna sonora. Potete provare Brawl Racer scaricando il gioco da questo indirizzo.

