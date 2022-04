A poco più di ventiquattro ore dai nuovi giochi gratis in regalo tramite l’Epic Games Store, Ubisoft ha deciso di annunciare un weekend gratuito su una delle proprie esperienze. Non è la prima volta che la compagnia transalpina ci offre una possibilità del genere, e anche se i titoli proposti non sono riscattabili per sempre, può essere utile sfruttare queste lunghe prove gratuite per capire se un gioco può essere o meno nelle nostre corde.

Il titolo che ci offre Ubisoft per questo nuovo weekend gratuito è Anno 1800, uno dei tanti capitoli della fantastica saga di strategici gestionali a tema storico. Nello specifico in questa iterazione del franchise ci ritroveremo nel diciannovesimo secolo, un periodo storico ricco di novità che hanno rivoluzionato intere nazioni. Con tante possibilità di innovare, i giocatori dovranno fare scelte continue per diventare dei pionieri di questo nuovo secolo.

Come accade in questi casi, Ubisoft da ai giocatori la possibilità di giocare gratuitamente ad Anno 1800 per un periodo di tempo limitato. Questo comporta che, una volta scaricato il gioco, dopo un tot di tempo non si sarà più in grado di accedere all’esperienza. Nello specifico questo nuovo weekend gratuito su Anno 1800 è disponibile da ieri 12 aprile, e terminerà non prima del prossimo 19 aprile.

Per poter iniziare a godere di questo nuovo weekend gratuito offerto da Ubisoft, vi basterà fare un salto sul situo ufficiale della compagnia transalpina a questo indirizzo, e seguire le semplici istruzioni per cominciare a giocare ad Anno 1800 gratuitamente.