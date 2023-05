Come ben sapete ogni mese Prime Gaming regala diversi giochi per chi è abbonato ad Amazon Prime e durante maggio ne sono arrivati ben 15 (se non ve li ricordate potete visionare la nostra precedente notizie o leggerli di seguito).

Prime Gaming, i giochi gratis riscattabili

4 maggio Star Wars: Rogue Squadron 3D

Super Sidekicks

Samurai Shodown IV 11 maggio Planescape Torment: Enhanced Edition

Lake

Robo Army

Last Resort 18 maggio Kardboard Kings

The Almost Gone

3 Count Bout

Alpha Mission 2 25 maggio Lila’s Sky Ark

Agatha Knife

King of the Monsters 2

Kizuna Encounter In più a questi verranno quindi aggiunti: Calico

DKO: Divine Knockout

Double Kick Heroes

Shattered: Tale of the Forgotten King

Tiny Robots Recharged

Tandem

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Beast of Maravilla

Vi ricordiamo che per scaricare questi videogiochi è importante e necessario essere abbonati ad Amazon Prime, un servizio che oltre a garantirvi diversi giochi gratuiti mensili, vi permette di accedere anche ad Amazon Prime Video e ovviamente ad Amazon Prime per quanto concerne i servizi di spedizione

I giochi sono riscattabili sia attraverso l’app desktop sia via browser da questo link. Vi ricordiamo, inoltre, che anche Epic Games oggi ha annunciato i titoli gratuiti della settimana e sono tutti scaricabili gratuitamente, senza nessun tipo di sottoscrizione.

