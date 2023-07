Come ogni mese, Amazon ha appena annunciato i videogiochi gratis che arriveranno ad agosto 2023 tramite il servizio Prime Gaming. Vi ricordiamo che per riscattare questi giochi dovete essere abbonati ad Amazon Prime e i titoli sono solo per PC.

Il mese non è certamente al livello del precedente (che aveva gioconi non indifferenti), ma abbiamo comunque ben 9 giochi tra cui Quake 4, PAYDAY 2 e Farming Simulator 19. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio:

Payday 2 + The Gage Mod Courier DLC (Epic Games Store) – 3 agosto

Farming Simulator 19 (Epic Games Store) – 10 agosto

Blade Assault (Amazon Games App) – 10 agosto

Quake 4 (GOG) – 10 agosto

Star Wars: Il potere della Forza II (Amazon Games App) – 17 agosto

Foretales (Amazon Games App) – 17 agosto

Driftland: The Magic Revival (Amazon Games App) – 17 agosto

In Sound Mind (Amazon Games App) – 24 agosto

Summertime Madness (Legacy Games) – 31 agosto

Parlando più nel dettagli di alcuni dei titoli presenti, Quake 4 è un videogioco sparatutto in prima persona sviluppato da Raven Software e pubblicato da Activision nel 2005. Fa parte della famosa serie Quake, ed è il seguito diretto di Quake II; Payday 2 è un videogioco sparatutto cooperativo in prima persona incentrato sulle rapine, sviluppato da Overkill Software e pubblicato da Starbreeze Studios. È il sequel di Payday: The Heist ed è stato rilasciato nel 2013; Farming Simulator 19 è un videogioco di simulazione agricola sviluppato da Giants Software e pubblicato nel 2018.

Per riscattare i giochi non dovrete fare altro che accedere con il vostro account Amazon Prime a questo indirizzo. Per ora trovate alcuni dei titoli di luglio (che potete ancora riscattare), ma non appena verranno resi disponibili quelli nuovi la pagina si aggiornerà.

Fateci sapere che cosa ne pensate del mese di agosto di Amazon Prime Gaming. Come sempre il nostro suggerimento è quello di riscattare i giochi, anche se non aveste tempo di giocarlo nel corso dei prossimi giorni.