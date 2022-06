Quella che stiamo vivendo è una delle settimane più ricche di sempre per quanto riguarda i giochi gratis da riscattare su PC. In attesa di scoprire quale sarà il nuovo gioco gratis misterioso che verrà offerto dall’Epic Games Store questo pomeriggio, è il servizio in abbonamento Prime Gaming a regalare ben 30 giochi ai propri abbonati. Una vera e propria cuccagna videoludica che vi metterà a disposizione parecchi giochi di grande livello.

Questi nuovi giochi gratis di Prime Gaming seguono l’iniziativa annuale Prime Days, che sarà attiva il 12 e 13 luglio, grazie alla quale gli abbonati potranno fare loro titoli del calibro di Mass Effect Legendary Edition, Grid Legends, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, Star Wars Republic Commando e molti altri. Questi sono i pezzi da novanta, ma ci sarà spazio anche per titoli indie di gran rilievo.

Il tutto sta venendo regalato in vista dei prossimi Prime Day, i quali andranno dal 21 giugno al 13 luglio. Gli abbonati al servizio Amazon Prime possono già iniziare a scaricare istantaneamente più di 25 giochi indipendenti, con alcune perle già proposte nel servizio in passato e diverse novità da non perdere per nessuna ragione al mondo.

Giochi gratis

Di seguito trovate i 25 giochi indie che saranno riscattabili prossimamente tramite Prime Gaming:

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

C’è tanta carne sul fuoco, e sicuramente ogni genere di appassionato saprà trovare uno o più esperienze che sapranno soddisfarlo.